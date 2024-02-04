24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о важности психологической подготовки для теннисистов.

«Психологическое здоровье — это та область, которой люди вполне заслуженно уделяют всё больше внимания.

В таком индивидуальном виде спорта, как теннис, ты выходишь на корт, и когда дела идут неважно, никто тебе не поможет. Конечно, есть команда, которая поддерживает тебя на трибунах, но в первую очередь ты должен уметь справляться с этим сам.

Я считаю, что психологической подготовкой нужно заниматься ещё до выхода на корт. Если этого не делать, будет гораздо сложнее преодолевать трудности и добиваться успеха на корте.

Чтобы найти способ победить, нужно иметь как долгосрочную, так и сиюминутную стратегию, и с течением времени ты начинаешь лучше разбираться во всех деталях этого процесса. Чтобы иметь шанс на успех, нужно быть физически, психически и эмоционально устойчивым, и я должен понимать, что моё тело реагирует на нагрузки не так, как 10 лет назад.

Такой целостный подход жизненно важен для всех сфер жизни. Нужно, чтобы вас окружали подходящие люди, нужно хорошо питаться, а если вы пытаетесь подавить эмоции, то они почти наверняка выплеснутся на корте, по крайней мере у меня так», — приводит слова Джоковича портал Tennis 365.