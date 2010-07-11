Ллодра: ради таких матчей и эмоций мы играем в теннис
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Француз Микаэль Ллодра, принёсший своей стране третье победное очко в 1/4 финалаКубка Дэвиса в паре с Жюльеном Беннето, не скрывал своих эмоций по окончании поединка.
«Потрясающе. Мы играем в теннис именно ради таких игр. У нас всё получалось, всё вышло замечательно.
Когда я начал играть в теннис, то мечтал выступать за Францию. В 11 лет я видел Ги Форже и Анри Леконта в матче Кубка Дэвиса против США. Тогда я сказал себе, что когда-нибудь и я буду представлять Францию.
Мы победили Испанию, действующих чемпионов! Это невероятно», — цитирует Ллодра официальный сайт турнира.
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