Ллодра: ради таких матчей и эмоций мы играем в теннис

Француз Микаэль Ллодра, принёсший своей стране третье победное очко в 1/4 финалаКубка Дэвиса в паре с Жюльеном Беннето, не скрывал своих эмоций по окончании поединка.

«Потрясающе. Мы играем в теннис именно ради таких игр. У нас всё получалось, всё вышло замечательно.

Когда я начал играть в теннис, то мечтал выступать за Францию. В 11 лет я видел Ги Форже и Анри Леконта в матче Кубка Дэвиса против США. Тогда я сказал себе, что когда-нибудь и я буду представлять Францию.

Мы победили Испанию, действующих чемпионов! Это невероятно», — цитирует Ллодра официальный сайт турнира.