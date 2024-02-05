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Чесноков: Шнайдер — очень способная, у неё феноменальный талант

Чесноков: Шнайдер — очень способная, у неё феноменальный талант
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер, 108-й ракетки мира, на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Тайланд). Это первый титул уровня WTA в карьере 19-летней теннисистки.

«Шнайдер сейчас играет очень хорошо, она одержала очень уверенную победу на турнире. Я некоторое время с ней работал и могу сказать, что она очень способная, у неё феноменальный талант. Она очень грамотно играет, хорошо направляет мяч, но у неё есть проблемы с физической подготовкой. Когда её разводят по углам, она часто не успевает.

Здорово, что она выиграла турнир, первый титул всегда дорог каждому игроку. Когда я впервые выиграл титул, я был под очень большим впечатлением», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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