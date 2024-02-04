Штруфф поделился впечатлениями от тренировок с Рафаэлем Надалем в межсезонье

24-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился впечатлениями о тренировочной сессии с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Я уже столько лет в Туре, но получить возможность потренироваться с Рафой — это нечто особенное. Я всегда чему-то у него учусь.

Он с самого начала взвинчивает темп. Было приятно провести несколько очень интенсивных тренировок. Жаль, что в этом году после такого хорошего старта он не смог выступить на Australian Open», — приводит слова Штруффа Eurosport.de.

Напомним, в декабре Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки, которую провёл вместе с 25-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом. Она прошла в академии Надаля на Мальорке.