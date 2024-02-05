Шарапова поделилась фото с невероятно вывернутой рукой, создающей впечатление травмы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в своей социальной сети необычный снимок. Россиянка выложила фотографию со времён своих профессиональных выступлений. На данном снимке Мария пытается нанести удар по мячу, а её рука в этот момент находится в весьма необычном механическом положении, максимально сильно вывернувшись назад, что может вызывать впечатление травмы суставов.

Фото: Соц.сети Марии Шараповой

«Это изображение попалось мне в телефоне. Моё плечо дёрнулось в этот момент», — написала Шарапова под фотографией.

Напомним, вчера именитая теннисистка поделилась в своих соцсетях фотографиями с выставочного матча в США. Россиянка выступила там с легендами тенниса, такими как немка Штеффи Граф, американец Джон Макинрой, а также его соотечественник Андре Агасси.