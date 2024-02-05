Жабер: турниры в Саудовской Аравии имеют огромное значение, страна становится всё лучше

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о возможном проведении Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Саудовской Аравии.

«Мне кажется, люди должны быть лучше информированы о том, что происходит в Саудовской Аравии. Страна становится всё лучше и лучше, и я убеждена, что мы должны слышать обе стороны. Если Итоговый турнир WTA пройдёт там, будет замечательно поехать туда и вдохновить не только женщин, но и мужчин. Думаю, это очень важно. Надеюсь, я смогу туда попасть и буду проводить не только матчи, но и целую кампанию. Турниры в Садовской Аравии имеют огромное значение. Я всегда чувствую себя в безопасности там. Хочу поделиться этим опытом с другими игроками», — приводит слова Жабер AFP.

Ранее стало известно, что Итоговый турнир WTA может пройти в Саудовской Аравии, а легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.