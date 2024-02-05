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Серена Уильямс посетила церемонию вручения «Грэмми»

Серена Уильямс посетила церемонию вручения «Грэмми»
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс посетила 66-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», которая прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Серена Уильямс вышла на сцену церемонии, чтобы представить одну из своих любимых групп — Green Day. Спортсменка не раз признавалась, что является большой поклонницей творчества американской рок-группы.

Напомним, для Серены последним турниром в профессиональной карьере стал Открытый чемпионат США 2022 года. В третьем круге легендарная американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович. Позднее, в конце августа 2023 года, Серена во второй раз стала мамой.

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