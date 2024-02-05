Рейтинг АТР: Медведев остался на третьем месте, Бублик поднялся на четыре строчки

В рейтинге АТР от 5 февраля не произошло значительных изменений. Первым по-прежнему остаётся сербский теннисист Новак Джокович. Некоторые теннисисты переместились со своих предыдущих позиций.

Российский теннисист, финалист Australian Open — 2024 Даниил Медведев закрепился на третьем месте рейтинга, показав стабильный результат. Следом за ним расположился Янник Синнер, которому Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Второй теннисист из России в топ-10 рейтинга, Андрей Рублёв, на пятом месте. Роман Сафиуллин опустился на три строчки вниз и теперь занимает 39-ю позицию вместо 36-й. Аслан Карацев стал в рейтинге выше и теперь занимает 37-е место вместо 39-го.

Чемпион турнира в Монпелье Александр Бублик поднялся на четыре позиции, с 27-й на 23-ю, а вот Карен Хачанов, как и прежде, остался на 18-м.