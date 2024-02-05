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Владелец «Милана» рассматривал возможность назначения Джоковича на пост психолога-тренера

Владелец «Милана» рассматривал возможность назначения Джоковича на пост психолога-тренера
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Владелец футбольного клуба «Милан» Джерри Кардинале на протяжении нескольких месяцев рассматривал возможность назначения первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на должность психолога-тренера команды, сообщает La Repubblica.

По информации источника, Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам, испытывающим трудности ментального характера.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования, которые в теннисной среде условно называют пятым турниром «Большого шлема», пройдут с 6 по 17 марта.

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