«Рано или поздно ему пришлось бы проиграть». Тренер Джоковича — о поражении на АО

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал о поражении первой ракетки мира в полуфинале Australian Open — 2024. Иванишевич отметил, что если выходить против Янника Синнера не в самой лучшей форме, то ожидать победы не стоит.

«Рано или поздно ему пришлось проиграть, мы все это знали. Просто обидно, что так получилось, но против Синнера, если ты не готов на 100%, просить тебе нечего. И даже когда вы готовы на 100%, вы всё равно можете проиграть. Однако весь Открытый чемпионат Австралии сложился для Новака как-то не так, начиная с первого раунда. Что ж, давайте двигаться дальше, в этом нет ничего такого трагичного», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

Напомним, сербский теннисист проиграл Синнеру 1:3 по сетам. Были версии. что перед полуфиналом Джокович испытывал проблемы с запястьем, однако, по словам тренера, он был здоров и его поражение нельзя объяснить какой-либо травмой.

Сейчас теннисист взял месячный перерыв. Следующий турнир пройдёт у него в Индиан-Уэллсе (Калифорния).