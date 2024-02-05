Денис Истомин не смог сдержать слёз во время объявления о завершении карьеры

Узбекистанский теннисист, участник летних Олимпийских игр и победитель Азиатских игр в одиночном разряде Денис Истомин принял решение о завершении карьеры. Во время прощального слова он не смог сдержать слёз.

37-летний спортсмен объявил об этом официально после матча Кубка Дэвиса Узбекистан — Польша в Ташкенте.

В свою очередь, министр спорта Узбекистана, а также председатель Федерации тенниса республики отметили большой вклад Истомина в развитие и популяризацию тенниса в Узбекистане.

Напомним, что за свою карьеру Денис Истомин участвовал в летних Олимпийских играх (Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020). Он также завоевал золото на Азиатских играх 2018 года в Индонезии, две серебряные медали в Гуанчжоу (2010) и одну бронзовую награду в Инчхоне (2014).

В 2012 году ему удалось достичь лучшего результата за карьеру — 33-го места в мировом рейтинге АТР.