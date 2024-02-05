Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Французского теннисиста дисквалифицировали на семь лет

Французского теннисиста дисквалифицировали на семь лет
Аудио-версия:
Комментарии

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на официальном сайте объявило о дисквалификации французского теннисиста Максенса Бровилля на семь лет.

Спортсмену выдвигали обвинения, связанные с договорными матчами в 2017 и 2018 годах. Бровилль отрицал все обвинения и отказался сотрудничать с ITIA в расследовании. Теннисист не стал предоставлять личные устройства для проверки. Помимо отстранения, Бровиллю назначен штраф в размере $ 5 тыс. Срок дисквалификации французского спортсмена отсчитывается с 20 июня 2023 года и завершится 19 июня 2030 года. Во время отстранения Бровиллю запрещено играть, тренировать и посещать теннисные мероприятия организаций, входящих в ITIA.

Напомним, летом прошлого года за организацию договорных матчей был пожизненно отстранён французский теннисист Алексис Мусьялек.

Материалы по теме
Французского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android