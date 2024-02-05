Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом теннисный журналист Бен Ротенберг сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на агента спортсмена.

«Он ещё не готов соревноваться», — заявил агент Даниила Медведева Оливье ван Линдонк.

Теннисный турнир на хардовом покрытии в Роттердаме начнётся 12 февраля 2024 года и продлится до 18-го числа того же месяца. Российский теннисист является действующим победителем турнира. В финале прошлого розыгрыша соревнований, состоявшегося 19 февраля 2023 года на центральном корте арены «Ахой Роттердам», Даниил Медведев в трёх сетах обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2.