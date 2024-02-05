Даниил Медведев объяснил причину снятия с турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), объяснил отказ от участия в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«К сожалению, мне пришлось сняться с Роттердама. После невероятно трудного и долгого забега в Австралии моё тело (и особенно правая нога) ещё не достаточно восстановилось для защиты титула. Мне нравится играть в Роттердаме, у меня длинная история с этим турниром, и я очень жду возвращения в 2025 году», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира на его официальном сайте.

Напомним, Медведев является действующим победителем турнира в Нидерландах. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил итальянца Янника Синнера.