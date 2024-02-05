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Рафаэль Надаль заявился на турнир в Индиан-Уэллсе по защищённому рейтингу

Рафаэль Надаль заявился на турнир в Индиан-Уэллсе по защищённому рейтингу
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявился на турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).

Для того чтобы сыграть на турнире, испанский теннисист воспользовался защищённым рейтингом. Он позволяет теннисистам, выбывшим из тура на длительное время по уважительной причине, сохранить место в рейтинге и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях. Ранее Надаль уже пользовался этой возможностью для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Турнир в Индиан-Уэллсе состоится с 6 по 17 марта 2024 года. Действующим победителем соревнований является соотечественник Надаля Карлос Алькарас.

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