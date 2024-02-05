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Стал известен соперник Хачанова по второму кругу турнира в Марселе

Стал известен соперник Хачанова по второму кругу турнира в Марселе
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, и сеянный на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция) под третьим номером, узнал соперника по второму кругу соревнований.

За выход в 1/4 финала россиянин поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (102-я ракетка мира). В первом круге 35-летний Баутиста-Агут переиграл 37-летнего француза Ришара Гаске (131-я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:5. Матч на центральном корте «Пале де Спортс» продолжался 1 час 51 минуту.

Марсель. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 20:20 МСК
Роберто Баутиста-Агут
102
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Ришар Гаске
131
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Матч между Кареном Хачановым и испанским спортсменом запланирован на среду, 7 февраля. Турнир в Марселе завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 724 015.

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