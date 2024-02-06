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Экс-россиянин Шевченко вышел во второй круг турнира в Марселе

Экс-россиянин Шевченко вышел во второй круг турнира в Марселе
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, представляющий Казахстан и занимающий 56-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Соперником Шевченко был французский теннисист Бенжамен Бонзи (126-й номер рейтинга ATP). Встреча на центральном корте «Пале де Спортс», продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась в пользу 56-й ракетки мира со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Марсель. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 22:35 МСК
Бенжамен Бонзи
126
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Александр Шевченко
56
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

В матче второго круга турнира Александр Шевченко встретится с первым номером посева, восьмой ракеткой мира, польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Поединок за выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 724 015 запланирован на среду, 7 февраля.

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