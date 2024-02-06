Экс-россиянин Шевченко вышел во второй круг турнира в Марселе

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, представляющий Казахстан и занимающий 56-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Соперником Шевченко был французский теннисист Бенжамен Бонзи (126-й номер рейтинга ATP). Встреча на центральном корте «Пале де Спортс», продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась в пользу 56-й ракетки мира со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В матче второго круга турнира Александр Шевченко встретится с первым номером посева, восьмой ракеткой мира, польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Поединок за выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 724 015 запланирован на среду, 7 февраля.