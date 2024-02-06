Экс-россиянин Шевченко вышел во второй круг турнира в Марселе
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, представляющий Казахстан и занимающий 56-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
Соперником Шевченко был французский теннисист Бенжамен Бонзи (126-й номер рейтинга ATP). Встреча на центральном корте «Пале де Спортс», продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась в пользу 56-й ракетки мира со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Марсель. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 22:35 МСК
126
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
56
Александр Шевченко
А. Шевченко
В матче второго круга турнира Александр Шевченко встретится с первым номером посева, восьмой ракеткой мира, польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Поединок за выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 724 015 запланирован на среду, 7 февраля.
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