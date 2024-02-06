Рыбакина: Осака не в лучшей форме, но она по-прежнему очень опасный и опытный игрок

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможной встрече с японской спортсменкой Наоми Осакой во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Наоми — отличная теннисистка. Сейчас она только возвращается в тур и находится не в лучшей форме, но, несмотря ни на что, она очень опасный и опытный игрок. Конечно, это будет непросто, ожидаю тяжёлой борьбы. Надеюсь, всё пойдёт по моему плану», — приводит слова Рыбакиной The National.

Рыбакина, которая является первым номером посева турнира в Абу-Даби, пропустит первый раунд соревнований, а во втором круге сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония) — Даниэль Коллинз (США). Напомним, 5 июля прошлого года Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере.