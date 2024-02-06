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«Это придаёт сил». Калинская — о победах над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

«Это придаёт сил». Калинская — о победах над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о матчах с теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.

«Уверенность прокачивается после побед над соперницами из топ-10? Да, это придаёт сил, то, что я могу играть на этом уровне, обыгрывать девочек. Важна стабильность, чтобы не выигрывать один матч, а потом сдуваться, держать этот уровень игры. Мне нравится играть против топ-10. Для меня это какой-то кураж, больше интереса», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open — 2024, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.

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