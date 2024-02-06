Российская теннисистка Калинская назвала своих детских кумиров в спорте

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о теннисистах, на которых равнялась в детстве.

«Кто был для меня ориентиром, когда я была маленькой? Надаль? Да, когда мне было лет 10-12, я очень сильно за него болела, смотрела, но, когда я выходила на более профессиональный уровень, я понимала, что это не совсем мой стиль игры. Не то чтобы он мне разонравился, но я думаю, что у меня как-то по-другому складывается игра. Ещё я в детстве смотрела Жюстин Энен, она играла очень разнообразно», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open — 2024, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.