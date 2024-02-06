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«Он бы хотел играть в «Челси». Калинская — о брате-футболисте из «Пари НН»

«Он бы хотел играть в «Челси». Калинская — о брате-футболисте из «Пари НН»
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о мечте брата, футболиста «Пари НН» Николая Калинского, играть за лондонский «Челси».

«Как часто смотрю матчи «Нижнего Новгорода» и есть ли у меня клуб любимее в РПЛ? Нет, как у меня может быть клуб любимее брата? Он бы хотел играть в «Челси» (улыбается). У него любимый футболист Фрэнк Лэмпард», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Николай Калинский провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Срок контракта российского полузащитника с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года. Калинский выступает за нижегородскую команду с 2020 года.

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