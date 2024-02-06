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Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) 112-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева одержала победу над румынской спортсменкой Анкой-Алексией Тодони (230-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Андреева в этой встрече шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тодони пять эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Клуж-Напоке Эрика Андреева встретится с 65-й ракеткой мира, представительницей Румынии Аной Богдан. Соревнования продлятся до 11 февраля.

Клуж-Напока. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 15:15 МСК
Анка-Алексия Тодони
230
Румыния
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Эрика Андреева
112
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
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