Звонарёва в паре с Бабош проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) в паре с Тимей Бабош из Венгрии.

Соперницами теннисисток в первом круге соревнований в столице Объединённых Арабских Эмиратов были Мари Боузкова из Чехии и Сара Соррибес-Тормо из Испании. Матч, продолжавшийся 1 час 55 минут завершился победой Боузковой и Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 10:7.

В четвертьфинале чешско-испанский дуэт, сеяный под четвёртым номером, встретится с победителем противостояния Мию Като (Япония) и Алдилы Сутджиади (Индонезия) с американками Софьей Кенин и Бетани Маттек-Сандс. Их матч запланирован на 7 февраля, ориентировочное начало игры — 10:30 мск.