Стал известен призовой фонд турнира 6 Kings Slam, на котором выступит Даниил Медведев

Стал известен призовой фонд турнира 6 Kings Slam, который состоится в столице Саудовской Аравии в октябре 2024 года. Он составит более $ 13 млн. Победитель соревнований получит $ 6 млн, сообщает The Telegraph. За участие каждому теннисисту заплатят $ 1,5 млн.

По информации организаторов турнира, участие в соревнованиях примут сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец, чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира, Янник Синнер, россиянин, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев и датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне.

Отметим, что в Саудовской Аравии может состояться также Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).