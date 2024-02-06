Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко в матче первого круга турнира в Абу-Даби
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Соперницей Самсоновой в первом круге соревнований была украинская теннисистка Леся Цуренко (37-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся всего 52 минуты, завершился победой россиянки со счётом 6:0, 6:1. Российская теннисистка четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки. Украинская теннисистка не сделала ни одного эйса и допустила семь двойных ошибок.
Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 18:05 МСК
37
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира) и итальянкой Лючией Бронцетти (53-я ракетка мира).
Комментарии
- 6 февраля 2024
-
19:52
-
19:31
-
19:15
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:19
-
18:06
-
17:55
-
17:54
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:16
-
15:48
-
15:34
-
14:13
-
12:47
-
12:31
-
12:19
-
12:07
-
11:48
-
11:32
-
11:11
-
10:58
-
10:47
-
10:38
-
09:44
-
09:30
-
09:18
-
07:06
-
02:03
-
00:13
- 5 февраля 2024
-
23:33
-
22:46
Партнерский контент