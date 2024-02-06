Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко в матче первого круга турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперницей Самсоновой в первом круге соревнований была украинская теннисистка Леся Цуренко (37-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся всего 52 минуты, завершился победой россиянки со счётом 6:0, 6:1. Российская теннисистка четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки. Украинская теннисистка не сделала ни одного эйса и допустила семь двойных ошибок.

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира) и итальянкой Лючией Бронцетти (53-я ракетка мира).