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Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко в матче первого круга турнира в Абу-Даби

Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко в матче первого круга турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперницей Самсоновой в первом круге соревнований была украинская теннисистка Леся Цуренко (37-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся всего 52 минуты, завершился победой россиянки со счётом 6:0, 6:1. Российская теннисистка четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки. Украинская теннисистка не сделала ни одного эйса и допустила семь двойных ошибок.

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 18:05 МСК
Леся Цуренко
37
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира) и итальянкой Лючией Бронцетти (53-я ракетка мира).

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