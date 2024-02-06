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Самсонова сыграет с украинкой Ангелиной Калининой во втором круге турнира в Абу-Даби

Самсонова сыграет с украинкой Ангелиной Калининой во втором круге турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), узнала соперницу по второму кругу турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). За выход в четвертьфинал турнира россиянка поспорит с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

В первом круге Калинина обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 46 минут. Калинина сделала три эйса против пяти у соперницы. Двойных ошибок у украинской теннисистки на одну меньше, чем у Бронцетти, четыре против пяти.

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 17:25 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Лючия Бронцетти
53
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Напомним, в первом круге турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Людмила Самсонова встречалась с другой украинской теннисисткой Лесей Цуренко и обыграла её со счётом 6:0, 6:1.

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