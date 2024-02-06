Самсонова сыграет с украинкой Ангелиной Калининой во втором круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), узнала соперницу по второму кругу турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). За выход в четвертьфинал турнира россиянка поспорит с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

В первом круге Калинина обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 46 минут. Калинина сделала три эйса против пяти у соперницы. Двойных ошибок у украинской теннисистки на одну меньше, чем у Бронцетти, четыре против пяти.

Напомним, в первом круге турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Людмила Самсонова встречалась с другой украинской теннисисткой Лесей Цуренко и обыграла её со счётом 6:0, 6:1.