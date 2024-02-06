Борис Беккер объявил о завершении сотрудничества с Хольгером Руне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер покинул команду датского теннисиста Хольгера Руне.

«Я хочу сообщить вам, что покидаю пост главного тренера Хольгера Руне. Когда мы начали это сотрудничество, нашей целью являлось попадание на Итоговый турнир ATP — 2023, но вскоре я понял, что для того, чтобы всё прошло успешно, мне нужно быть ближе к Хольгеру намного больше времени, чем я могу. Сейчас я не могу дать Хольгеру то, в чём он нуждается. Я желаю ему самого лучшего и всегда буду его фанатом №1. Я действительно ценю это совместное путешествие», — заявил Беккер.

Напомним, Беккер стал тренером датчанина в октябре прошлого года. В середине ноября 2023 года было объявлено, что сотрудничество продолжится и в новом сезоне.