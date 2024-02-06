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Маррей в двух сетах проиграл Махачу в первом круге турнира в Марселе

Маррей в двух сетах проиграл Махачу в первом круге турнира в Марселе
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Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде британец Энди Маррей не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В матче первого круга британский теннисист, занимающий 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира) со счётом 5:7, 4:6.

Марсель. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Томаш Махач
66
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Энди Маррей
49
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Во втором круге обидчик Маррея сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (27-я ракетка мира). Хардовый турнир в Марселе с призовым фондом € 724 015 завершится 11 февраля. Действующим чемпионом является польский теннисист Хуберт Хуркач, который начнёт защиту титула со второго круга матчем против экс-россиянина Александра Шевченко, представляющего Казахстан.

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