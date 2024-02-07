Кэхилл — о серии поражений Маррея: ему ничего не доставалось просто так

Известный теннисный тренер, австралиец Даррен Кэхилл поддержал британского теннисиста Энди Маррея, который установил личный антирекорд по поражениям в туре.

«Энди — один из лучших игроков за всю историю тенниса, потому что ему ничего не доставалось просто так. Он проделывал тяжелейшую работу, чтобы добиться таких достижений в спорте. Никто не имеет права ему говорить, когда заканчивать с теннисом. Он может играть столько, сколько сам захочет, и это никак не скажется на его репутации. Он добрался до невероятных высот в карьере, особенно учитывая тех, с кем ему приходилось сражаться. Его организму нужно просто продержаться. Сейчас ему нужно стать увереннее. Удивительно, до Australian Open он играл на хорошем уровне. Если Энди сможет всё сделать правильно и его организм справится, то у него ещё всё впереди», — сказал Кэхилл в интервью Tennis 365.

Напомним, 6 февраля, Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре. Это личный антирекорд теннисиста по поражениям. Последний раз спортсмен одерживал победу в матче в октябре прошлого года.