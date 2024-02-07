Рыбакина: не ожидала, что хорошо начну сезон. Подготовка была короткой, я болела

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что не ожидала от себя успешных выступлений на старте сезона-2024.

«Я хорошо начала сезон, чего не ожидала, потому что подготовка получилась короткой и я болела прямо перед турниром в Брисбене. В Мельбурне был тяжёлый первый круг, и после того матча я испытывала некоторые проблемы. Не совсем удачно, но это теннис. Сезон только начался, впереди целый год, так что посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, я смогу избежать травм и показывать тот теннис, на который способна», — приводит слова Рыбакиной TennisUpToDate.

Напомним, Рыбакина стала победительницей турнира категории WTA-500, который прошёл в начале января в Брисбене (Австралия).