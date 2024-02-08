Ангелина Калинина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча турнира в Абу-Даби
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В нём сыграют украинская теннисистка Ангелина Калинина (32-я ракетка мира) и россиянка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени, после игры Барборы Крейчиковой с Сарой Соррибес-Тормо. Ранее теннисистки не встречались между собой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ангелина Калинина — Людмила Самсонова.
Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 13:20 МСК
32
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
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|2
|3
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Напомним, турнир, проходящий в столице Объединённых Арабских Эмиратов, завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.
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