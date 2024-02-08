Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ангелина Калинина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча турнира в Абу-Даби

Ангелина Калинина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча турнира в Абу-Даби
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В нём сыграют украинская теннисистка Ангелина Калинина (32-я ракетка мира) и россиянка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени, после игры Барборы Крейчиковой с Сарой Соррибес-Тормо. Ранее теннисистки не встречались между собой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ангелина Калинина — Людмила Самсонова.

Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 13:20 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Напомним, турнир, проходящий в столице Объединённых Арабских Эмиратов, завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android