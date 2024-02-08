Ангелина Калинина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча турнира в Абу-Даби

Сегодня, 8 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В нём сыграют украинская теннисистка Ангелина Калинина (32-я ракетка мира) и россиянка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени, после игры Барборы Крейчиковой с Сарой Соррибес-Тормо. Ранее теннисистки не встречались между собой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ангелина Калинина — Людмила Самсонова.

Напомним, турнир, проходящий в столице Объединённых Арабских Эмиратов, завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.