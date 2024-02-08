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Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв украинку Калинину

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв украинку Калинину
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче второго круга россиянка встретилась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:1, 6:3.

Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 13:30 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В четвертьфинале турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (12-я ракетка мира), прошедшей испанку Сару Соррибес-Тормо (54-е место в рейтинге WTA). В начале второго сета, при счёте 6:2, 1:0 в пользу Крейчиковой, испанская теннисистка была вынуждена отказаться от продолжения встречи.

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