Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв украинку Калинину
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче второго круга россиянка встретилась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:1, 6:3.
Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 13:30 МСК
32
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
В четвертьфинале турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (12-я ракетка мира), прошедшей испанку Сару Соррибес-Тормо (54-е место в рейтинге WTA). В начале второго сета, при счёте 6:2, 1:0 в пользу Крейчиковой, испанская теннисистка была вынуждена отказаться от продолжения встречи.
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