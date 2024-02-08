Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Даниэль Коллинз
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.
Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 16:05 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
71
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Коллинз в этой встрече два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Рыбакиной три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Хитер Уотсон (Великобритания).
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