Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Даниэль Коллинз

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Коллинз в этой встрече два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Рыбакиной три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Хитер Уотсон (Великобритания).