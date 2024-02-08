Теннисистка Калинская рассказала, что изменила в подготовке перед прорывом на АО

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что изменила в подготовке перед прорывом на Australian Open — 2024. Она обновила команду после череды травм в 2023 году. А также сделала упор на подготовительный этап, сон и питание.

«В Риме и в Пекине 2023 года была одна и та же травма — я не до конца восстановилась. Между ними был большой перерыв — почти пять месяцев — а я очень хотела играть и скучала. В Риме отлично себя чувствовала, много тренировалась, наверное, даже слишком много. Поэтому произошла травма. И плюс неудача — я играла на грунте, неудобно подбежала за укороченным и проскользила.

После травмы поменялся фитнес-тренер. Теперь более грамотно подхожу к этому и, надеюсь, в дальнейшем всё так и будет. Быть здоровой — задача на этот сезон. Чтобы было меньше отказов с матчей, чтобы доигрывала и чувствовала себя на корте физически хорошо. Физио тоже поменялся. Более бережно отношусь к выбору команды. Особое внимание уделяю разминке. Особенно с момента травмы. Упражнения для предотвращения травм на разные части тела, которые могут болеть — разминаю их теперь гораздо чаще.

Больше слежу больше за питанием. Я такой человек, который может не есть. Питаюсь чаще — уменьшила перерывы между едой. Было слишком интервальное питание, сейчас пытаюсь каждые четыре часа что-то потреблять, чтобы было больше сил. И больше восстановления: физио, массажи и сон", – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.