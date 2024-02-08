Экс-россиянин Шевченко уступил Хуркачу в матче второго круга турнира ATP-250 в Марселе
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, представляющий Казахстан и занимающий 56-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
Марсель. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 20:05 МСК
8
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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56
Александр Шевченко
А. Шевченко
Соперником Шевченко был восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Встреча на центральном корте «Пале де Спортс», продолжавшаяся 1 час 6 минут, завершилась в пользу представителя Польши со счётом 6:1, 6:4.
В четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Марселе Хуркач сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем. Поединок за выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 724 015 запланирован на пятницу, 9 февраля. Турнир категории ATP-250 в Марселе проходит с 5 по 11 февраля.
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