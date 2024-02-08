«Я играл в свою агрессивную игру». Хачанов — о победе во втором круге турнира в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прокомментировал своё выступление в матче против испанца Роберто Баутиста-Агута (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу представителя России.

«Всегда знал, что у нас с ним тяжёлые матчи были, плюс на харде не удавалось его обыграть, на грунте обыгрывал. Готовился, как обычно, от своей игры. Всё зависит от подачи, начинающей розыгрыш, и дальше нужно развивать свою атаку. Я рад, что сегодня у меня многое получилось, начиная с подачи. Получалось доминировать в розыгрышах и контролировать их. Я атаковал и играл в свою агрессивную игру», — приводит слова Хачанова YouTube канал Dychkovsky.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем. Игра пройдёт 9 февраля, начало в 20:00 мск.