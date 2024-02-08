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Тарпищев: участие Медведева в Кубке Лэйвера добавит интереса к турниру у публики

Тарпищев: участие Медведева в Кубке Лэйвера добавит интереса к турниру у публики
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об участии третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в Кубке Лэйвера — 2024 в составе сборной Европы.

«Участие Дани добавит интереса к турниру у публики. Этот турнир — своего рода шоу. Коммерческое мероприятие, в котором играют все сильнейшие. Логично, что Медведев среди них. Победить в турнире, конечно, приятно, но главная его ценность в том, что ты можешь провести своеобразную тренировку с сильнейшими в таких условиях», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт в Берлине (Германия) с 20 по 22 сентября. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг. Вместе с Медведевым за команду Европы выступят испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

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