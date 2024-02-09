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Самсонова во второй раз в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Самсонова во второй раз в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова во второй раз в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Абу-Даби, сообщает OptaAce в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 13:30 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Отмечается, это единственный турнир после Вашингтона, на котором она несколько раз выступала в четвертьфиналах.

Напомним, на стадии 1/8 финала Самсонова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:3.
В четвертьфинале турнира с призовым фондом $ 922 573 Самсонова встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (12-я ракетка мира), которая ранее обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (54-е место в рейтинге WTA).

Напомним, в прошлом году Самсонова добралась до финала турнира в Абу-Даби, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.

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