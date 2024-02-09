Самсонова во второй раз в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова во второй раз в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Абу-Даби, сообщает OptaAce в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, это единственный турнир после Вашингтона, на котором она несколько раз выступала в четвертьфиналах.

Напомним, на стадии 1/8 финала Самсонова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом $ 922 573 Самсонова встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (12-я ракетка мира), которая ранее обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (54-е место в рейтинге WTA).

Напомним, в прошлом году Самсонова добралась до финала турнира в Абу-Даби, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.