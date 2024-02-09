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Калинская — о жизни в Майами: ходила на концерты Бибера, но не сёрфила

Калинская — о жизни в Майами: ходила на концерты Бибера, но не сёрфила
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась, как проводит свободное от тренировок и тура время в Майами.

«Да, обожаю концерты. Если кто выступает из моего плейлиста, то я обязательно пойду. Последний мой концерт — Post Malone. В понедельник вечером, после долгого тренировочного дня, собралась и доехала. Оно того стоило. Ходила на концерт Джастина Бибера. Ещё очень хотелось бы попасть на The Weeknd.

Серфинг? Нет, пробовала один раз в жизни, в Бразилии, во время отдыха. Летала на пять дней. Получилось встать, немного попробовать. Я покаталась два-три дня, очень понравилось. В Майами не пробовала, там волны не то, чтобы супер», – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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