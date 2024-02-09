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Четвертьфиналистка АО Анна Калинская рассказала, скучает ли по русской зиме

Четвертьфиналистка АО Анна Калинская рассказала, скучает ли по русской зиме
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, проживающая в Майами, призналась, что скучает по русской зиме.

«В декабре, да, скучаю. Особенно перед новогодними праздниками. Если есть возможность, то пытаюсь прилететь хотя бы на неделю. Но если тренировки, то лучше быть в Майами. А так стараюсь приезжать к родителям каждые три месяца», – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

На минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Анна Калинская дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» 25-летняя российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.

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