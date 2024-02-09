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Калинская – о том, сколько сломала ракеток: начиная с юниоров, много

Калинская – о том, сколько сломала ракеток: начиная с юниоров, много
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о том, сколько сломала ракеток за карьерую

«С Дашей Касаткиной [на недавнем турнире в Брисбене] я сломала ракетку. Иногда на тренировках, если что-то совсем не получается, и я жутко уставшая, уже голова кипит, не соображаю. Бывает. Чаще отдаю их детям и спарринг-партнёрам на корте. Много ломала. Наверное, около 30, начиная с юниоров.

Я очень тихий человек. Не психую, но могу поплакать в номере от усталости или тяжёлого матча, потому что обидно. Даже иногда от усталости после турнира и из-за напряжения матчей. Иногда тяжело и нужно немного времени пережить поражение. К счастью, у нас много турниров в году и каждая неделя — это новая возможность», – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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