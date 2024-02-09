«Думала, умру со смеху». Певица Мари Краймбери – об игре в большой теннис

Певица Мари Краймбери рассказала о любви к большому теннису.

«Какой вид спорта мне ближе? Большой теннис или футбол. Есть ли те, за кем я слежу в теннисе? Я очень плохо играю в теннис. Я недавно смотрела документалку про Бориса Беккера, я была вообще в восторге. Но в целом я обожаю играть в большой теннис, но я не умею в него играть. У меня была история в жизни, когда я и мой диджей пошли два на два на корт с чуваком, который занимается теннисом и был уверен в том, что если я предложила пойти играть, то я классно играю. Я проиграла 17:1, я ржала до слёз, думала, умру со смеху, потому что он реально на полном серьёзе соревновался, а я просто в удовольствие. Спорт только для удовольствия, потому что есть, где соревноваться в жизни», — сказала Краймбери в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!»