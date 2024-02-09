Барбора Крейчикова — Людмила Самсонова: текстовая трансляция 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Сегодня, 9 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В нём сыграют чешская теннисистка Барбора Крейчикова (12-я ракетка мира) и россиянка Людмила Самсонова, которая занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Спортсменки встречались между собой два раза, счёт личных встреч — 1-1. Самсонова обыграла чешскую теннисистку на харде, на турнире в Абу-Даби ровно год назад, 9 февраля 2023 со счётом 7:5, 7:6(8:6). Крейчикова одержала победу в апреле 2023 года на грунте в Штутгарте — 6:2, 6:0.
Матч поставлен первым запуском на центральном корте «Зайед Спортс Сити» и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Людмила Самсонова.
- 9 февраля 2024
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
05:02
-
00:44
- 8 февраля 2024
-
23:42
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:32
-
21:00
-
19:16
-
17:01
-
15:54
-
14:48
-
14:38
-
13:40
-
13:13
-
11:47
-
10:30
-
00:13
- 7 февраля 2024
-
22:14
-
21:24
-
18:54
-
18:29
-
17:49
-
17:28
-
16:50
-
14:04
-
13:41