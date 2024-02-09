Барбора Крейчикова — Людмила Самсонова: текстовая трансляция 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Сегодня, 9 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В нём сыграют чешская теннисистка Барбора Крейчикова (12-я ракетка мира) и россиянка Людмила Самсонова, которая занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменки встречались между собой два раза, счёт личных встреч — 1-1. Самсонова обыграла чешскую теннисистку на харде, на турнире в Абу-Даби ровно год назад, 9 февраля 2023 со счётом 7:5, 7:6(8:6). Крейчикова одержала победу в апреле 2023 года на грунте в Штутгарте — 6:2, 6:0.

Матч поставлен первым запуском на центральном корте «Зайед Спортс Сити» и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Людмила Самсонова.