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Экс-супруга Борга: хочу поехать на «Евровидение» в Швецию, чтобы насолить бывшему мужу

Экс-супруга Борга: хочу поехать на «Евровидение» в Швецию, чтобы насолить бывшему мужу
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Итальянская певица Лоредана Берте сообщила, что хочет одержать победу на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, чтобы отомстить бывшему мужу, 11-кратному победителю турниров «Большого шлема» шведу Бьорну Боргу.

Напомним, победитель музыкального фестиваля в Сан-Ремо традиционно представляет Италию на конкурсе песни «Евровидение». В этом году «Евровидение» пройдёт в Мальмё (Швеция).

«Я хочу победить, хочу поехать на «Евровидение», которое пройдёт в Мальмё, чтобы насолить своему бывшему мужу. Это была бы приятная месть», — сказала Берте на пресс-конференции.

Напомним, Берте и Борг были женаты с 1989 по 1993 год. Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в этом году проходит с 6 по 10 февраля. «Евровидение»-2024 состоится 7-11 мая.

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