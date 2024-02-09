Рыбакина прокомментировала победу над Букшей и выход в полуфинал турнира в Абу-Даби

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над испанкой Кристиной Букшей в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Два матча на этом турнире немного отличаются из-за условий. В начале прошлого матча я играла не очень хорошо, а этот начала гораздо лучше. Во втором сете возникли проблемы с движением, соперница обрела уверенность. Здесь непростые условия, каждый матч довольно продолжительный. Но у всех игры непростые. Рада, что смогла пройти в следующий раунд турнира», — сказала Рыбакина после матча.

В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.