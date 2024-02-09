Самсонова стала теннисисткой с наибольшим количеством побед на турнире в Абу-Даби

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову (12-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и установила уникальное достижение.

Эта победа стала седьмой для Самсоновой на этом турнире. Таким образом, российская спортсменка стала теннисисткой с наибольшим количеством побед на турнире в Абу-Даби с момента его создания в 2021 году.

Напомним, в прошлом розыгрыше турнира в Абу-Даби Самсонова дошла до финала, где уступила швейцарской спортсменке Белинде Бенчич.

В полуфинале нынешнего розыгрыша хардового турнира Самсонова встретится с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.