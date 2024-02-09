Карен Хачанов — Чжан Чжичжэнь: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Марселе

Сегодня, 9 февраля, в рамках турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) состоится матч четвертьфинала, в котором сыграет российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира. Спортсмен поборется за выход в полуфинал соревнований с 50-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча поставлена четвёртым запуском на центральном корте турнира и начнётся не ранее 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Чжан Чжичжэня за выход в полуфинал турнира в Марселе.
Отметим, что это будет первая личная встреча спортсменов на корте. Ранее они никогда не играли друг с другом.
Напомним, в прошлом году Карен Хачанов отказался от участия в турнире в Марселе. В 2018 году теннисист становился чемпионом этих соревнований.
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