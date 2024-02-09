Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хаддад-Майя обыграла Жабер в четвертьфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби

Хаддад-Майя обыграла Жабер в четвертьфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, 13-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В 1/4 финала соревнований спортсменка обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте ровно полтора часа. За это время Хаддад-Майя реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки. На счету Онс Жабер — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и две двойные ошибки.

За выход в финал турнира Беатрис Хаддад-Майя поборется либо с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной, либо с 26-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей. Соперница бразильянки определится сегодня, 9 февраля, вечером.

Абу-Даби. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 16:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android