Хаддад-Майя обыграла Жабер в четвертьфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, 13-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В 1/4 финала соревнований спортсменка обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте ровно полтора часа. За это время Хаддад-Майя реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки. На счету Онс Жабер — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и две двойные ошибки.

За выход в финал турнира Беатрис Хаддад-Майя поборется либо с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной, либо с 26-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей. Соперница бразильянки определится сегодня, 9 февраля, вечером.