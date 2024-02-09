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Хуберт Хуркач без проблем вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе

Хуберт Хуркач без проблем вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, без проблем вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём матче четвертьфинала спортсмен в двух сетах обыграл 66-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Хуберт Хуркач, первый сеяный соревнований, выполнил 11 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил две двойные ошибки. На счету Томаша Махача в этом матче семь подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал турнира Хуберт Хуркач поборется с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет четвёртая встреча спортсменов на корте, во всех предыдущих победа оставалась за поляком (Галле-2022, Базель-2023, Australian Open — 2024).

Марсель. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 18:05 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Томаш Махач
66
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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