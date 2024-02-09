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Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Марселе, где сыграет с Кареном Хачановым

Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Марселе, где сыграет с Кареном Хачановым
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Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём матче 1/4 финала спортсмен обыграл 94-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 10 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил две двойные ошибки. На счету Артура Риндеркнеша — 13 подач навылет.

За выход в финал соревнований Григор Димитров поборется с 18-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов, в предыдущих трёх победа оставалась за болгарином (Вена-2020, Париж-2021, Шанхай-2023).

Марсель. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 21:30 МСК
Артур Риндеркнеш
94
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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